Warner Bros et son nouveau copain IO Interactive ont publié un nouveau trailer de, qui est une manière comme une autre de nommer la Saison 2 à venir pour ce 13 novembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.Le format épisodique ayant énervé du monde, le développeur optera cette fois pour un jeu complet d'entrée avec directement six environnements (dont Miami ici illustré) et la promesse d'un suivi gratuit notamment par les nouveaux contrats pour occuper les assassins sur la longueur.