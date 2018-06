Une goutte de gameplay pour Devil May Cry V

En plein milieu des conférences, car certains ont le don de mal choisir leur moment, l'émission Inside Xbox a permis de découvrir quelques petites séquences de gameplay pourHideaki Itsuno en a profité pour donner le contexte, à savoir que cette suite prendre place quelques années après DMC4, peu de temps après que Nero a récupéré l'enseigne néon « Devil May Cry » de la main de Dante, l'occasion pour lui d'ouvrir sa propre agence de chasse aux démons. Pas grand-chose de plus à ajouter, hormis la promesse d'en voir plus à la GamesCom.sortira au printemps 2019 sur PC, PS4 & One.