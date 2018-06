The Division 2 : hop, deux trailers de plus

Finalement plus discret que chez Microsoft,s'est contenté de revenir sur scène avec un trailer CG et un autre de « gameplay » (dans le sens large du terme), le tout accompagné d'une information d'importance : à l'instar deet de, ce deuxième épisode proposera un suivi fait de DLC gratuits.Sortie prévue pour mars 2019 sur PC, PS4 & One.