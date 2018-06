Beyond Good & Evil 2 : le nouveau trailer CG

Outre Just Dance qu'on laissera au public concerné, la conférence Ubisoft a véritablement débuté avec un trailer de, certes CGI mais néanmoins de bien belle qualité pour faire monter la pression chez les fans. Notons qu'on nous a de nouveau confirmé le statut de préquelle et pour cause : la présence d'une Jade encore assez jeune.UP : Ajout de l'annonce d'une plate-forme de partenariat qu'on vous laisse découvrir en vidéo.Pas de date de sortie ni de plates-formes annoncées pour le moment : vous savez éventuellement à quoi vous attendre.