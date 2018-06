L'une des rares surprises du showcase Square Enix, c'est, un jeu dont on ne sait encore pas grand-chose si ce n'est qu'il s'agit apparemment d'un beat'em all où l'on incarnera un jeune sourd.Porté par une ambiance nanar, voulu ou pas, le titre se montrera davantage en août, et sortira sur PC et PS4.