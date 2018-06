Après un premier teaser, SEGA livre enfin le premier (vrai) trailer de, le troisième épisode de cette franchise toujours signé Sumo Digital qui fera le pari du revenir au « only Sonic » avec « seulement » 15 personnages répartis en cinq équipes (le jeu se joue obligatoirement en team de 3).Le lancement tombera quelque part cet hiver, sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch.