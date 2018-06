Un peu de gameplay pour Jump Force

Annoncé hier non sans surprise,est donc le nouveau cross-over de Bandai Namco qui va se charger de réunir un paquet de personnages de différents animes (ici au moins DBZ, Naruto, One Piece et Death Note), le tout dans de la baston en 3V3 sous système Tag.On restera interpellé par le choix esthétique et reste à voir ce que cela donnera manette en main courant 2019, avec une sortie prévue sur PC, PS4 & One.