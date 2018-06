Pendant ce temps, Devolver Digital a montré deux jeux (dont Metal Wolf Chaos XD)

Toujours aussi WTF mais surtout encore plus faiblarde coté annonces, la conférence Devolver aura permis de faire ressortir deux jeux à commencer par la confirmation de, remaster signé From Software et tiré d'un titre apparu sur Xbox première du nom, d'ailleurs jamais sorti du Japon.Ce ne sera pas le cas de cette nouvelle version qui arrivera partout dans le monde en fin d'année, sur PC, PS4 & One, avec un affichage 4K, un rendu amélioré, de même que pour les contrôles.Si vous ne connaissiez pas encore,a eu droit à un nouveau trailer qui laisse entrevoir un jeu d'action comme on en fait rarement, où tout va se jouer dans un slow-motion quasi-permanent pour tout dégommer entre deux petits puzzles.La sortie est attendue pour début 2019, uniquement sur PC et Switch.