Fallout 76 : la présentation complète

Une rumeur de plus qui est dans le vrai :sera clairement un jeu multi (en format survie) puisque tous les PNJ seront des joueurs en ligne (par contre, il y a bien de gros monstres).Ce n'est d'ailleurs pas si surprenant puisque, l'abri 76 étant le premier à ouvrir dans le lore de la série, il ne faut évidemment pas compter croiser des habitants ou des marchands sur les terres désolées.Bethesda signale tout de même qu'il sera possible d'y jouer en solo, et hors-ligne, mais il sera assurément plus intéressant de vivre l'expérience à plusieurs, que ce soit en se faisant des alliés pour construire des bases de toutes pièces, tout en faisant gaffe à ceux qui voudront rafler une part de votre putain en vous shootant dans le dos.Sortie prévue pour le 14 novembre 2018.