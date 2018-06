Shadow of the Tomb Raider : nouveau trailer

Square Enix en montrera sûrement plus dans son propre showcase maisa au moins eu droit à son nouveau trailer déjà plus intéressant que la première vidéo diffusée il y a quelques semaines.Ce troisième et dernier épisode de l'arc « préquel » arrivera le 14 septembre prochain sur PC, PS4 & One.