The Division 2 : la longue présentation vidéo

Tout comme le premier épisode,aura son partenariat bundle/Marketing avec Microsoft, et c'est donc tout naturellement que le titre s'est illustré dans la conférence avec un trailer un peu inutile mais aussi et surtout une grosse vidéo de gameplay montrant un changement drastique dans le cadre.Prévu pour mars 2019 sur PC, PS4 & One.