Tales of Vesperia Remaster : premier trailer

Repéré depuis quelques jours,a eu droit à son premier trailer chez Microsoft qui garanti du coup sa version One (mais on imagine aussi sur PC et PS4).La sortie est prévue pour cet hiver, ce qui veut généralement dire début d'année prochaine, comme s'il n'y avait pas assez de jeux pour débuter 2019.