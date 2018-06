Kingdom Hearts III : le nouveau trailer dévoilé + encore un nouveau monde

On l'attendait dans la conférence Square Enix et pourquoi pas chez Sony, mais c'est chez Microsoft ques'est offert son tout nouveau trailer qui en profite pour dévoiler le monde le plus logique (vu le succès du film au Japon) : La Reine des Neiges.On rappelle que le titre a récemment été reporté pour sortir le 29 janvier 2019, sur PS4 & One.