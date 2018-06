Warriors Orochi 4 : trailer et date de sortie

Un premier trailer vient mettre les choses au point concernant(nommé 3 au Japon pour des raisons qu'on n'a plus le courage d'expliquer) : ce nouvel épisode sortira le 27 septembre sur ces terres natales en versions PlayStation 4 et Switch.Koei Tecmo indique en outre un lancement Steam le 16 octobre, ce qui devrait correspondre à la date occidentale, où il est également confirmé sur Xbox One.Rappel des principales infos :- 170 personnages, mais seulement 5 inédits- Pas de guest, que ce soit en partenariat ou maison (genre Ryu Hayabusa)- Le scénario est supervisé par Yoshitaka Muramaya, créateur de la série Suikoden- Le principal méchant est Zeus (lui-même)- On revient à des groupes de trois persos- Toujours la présence du mode libre- Mode coop à deux confirmé