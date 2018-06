[E3] Conférence Microsoft ce soir à 22h00

Ce soir à 22h00 débutera la deuxième conférence de cette période E3 avec Microsoft qui montera sur scène pour faire l'actualité de sa Xbox One. On est déjà assuré d'y voir le prochain, le souvent reporté(qui s'est apparemment bonifié avec le temps) et on l'espère quelques surprises, en rappelant qu'un très bavard Walmart a évoquéCela sera également l'occasion d'avoir du neuf coté tiers, avec obligatoirement du(le mode solo) et potentiellement, et pourquoi pas