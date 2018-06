Un peu de gameplay pour Dead or Alive 6

On nous en montre un peu plus suravec cette vidéo signée IGN qui s'attarde en détails sur les quelques nouveautés de cet épisode, notamment le système de Break Gauge qui permettra après charge de placer une grosse attaque (qui déboîte en gros plan la mâchoire de l'opposant) ou un contre fonctionnant sur n'importe quel type d'attaque basique (haut, moyen, bas).Le producteur rappelle en outre la fonction fatal Rush qui servira surtout pour les débutants, incarnant un combo puissant de quatre coups qui s'active par la simple pression d'une touche (R1/RB).Prévu pour début 2019, le titre se montrera plus en détails demain, avec pourquoi pas de nouvelles têtes que celles annoncées pour le moment (six).