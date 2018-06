La Neo Geo Mini fait les présentations en vidéo

SNK vient de faire les présentations officielles de sa Neo Geo Mini qui arrivera donc cet été sur le territoire japonais, et « plus tard » dans le reste du monde. Pas de prix annoncé pour le moment mais deux versions, la classique et la dite « International » qui posséderont chacune 40 titres avec 14 titres de différences entre les deux.- Art of Fighting- Blazing Star- Fatal Fury Special- Garou Mark of the Wolves- King of Monsters 2- Kizuma Encounter- Metal Slug- Metal Slug 2- Metal Slug 3- Ninja Masters- Puzzled- Real Bount Fatal Fury- Samurai Shodown II- Samurai Shodown IV- Samurai Shodown V- Sengoku 3- Shock Trooper 2- Super Sidekicks- The King of Fighters ‘95- The King of Fighters ‘97- The King of Fighters ‘98- The King of Fighters 2000- The King of Fighters 2002- The Last Blade 2- Top Player's Golf- World Heroes Perfect- Agressor of Dark Kombat- Alpha Mission 2- Burning Fight- Cyber-Up- Ninja Commando- Real Bount Fatal Fury 2- The King of Fighters ‘94- The King of Fighters ‘96- The King of Fighters ‘99- The King of Fighters 2000- The King of Fighters 2003- The Last Blade- Top Hunter- Twinkle Star Spirits- 3 Count Bount- Blue's Journey- Crossed Swords- Football Frenzy- Ghost Pilots- King of Monsters- Last Resort- Magical Lord- Metal Slug 4- Metal Slug 5- Metal Slug X- Mutation Nation- Robo Army- Shock TroopersEn plus de cela, on nous commercialisera un Neo Geo Mini Pad qui reprendra le design de la manette Neo Geo CD, avec deux couleurs (noire ou blanche).