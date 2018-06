EA Originals : Sea of Solitude annoncé

Développé par l'équipe allemande de Jo-Mei Games,est la nouvelle franchise de l'onglet « EA Originals » avec, prévu pour début 2019 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.Nous y jouerons Kay, pauvre demoiselle qui survit dans un monde en ruine à cause d'une malédiction : les humains qui se sont trop affectés par la solitude se transforment en monstre sous-marins (et bouffent tout ce qui bouge). Problème, Kay est en train de débuter sa transformation et doit se lancer dans une course contre-la-montre pour comprendre d'où vient ce mal, et comment le guérir, avant qu'il ne soit trop tard.