Battlefield V aura son mode Battle Royale

La conférence Electronic Arts a débuté avec une mise en avant dequi, oh surprise, proposera un mode Battle Royale en plus de tous les autres dont le solo. Solo qui sera d'ailleurs dévoilé plus en détails demain durant la conférence Microsoft vu qu'il y aura de nouveau un partenariat Xbox avec tout ce que cela implique (marketing & bundles notamment).Sortie prévue pour le 19 octobre prochain, et garanti sans lootboxes et season pass.- Une longue vidéo de gameplay (mode Grand Opérations).