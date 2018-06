Monster Boy and Cursed Kingdom : nouveau trailer

Censé arriver plus ou moins en même temps que, lede Game Atelier aura pris son temps pour bien faire les choses, avec désormais un lancement attendu pour cet été sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.En voici un nouveau trailer qui montre les différentes transformations du petit héros Jin, censé nous accompagner durant une bonne quinzaine d'heures selon les développeurs.