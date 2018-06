Twin Mirror : le nouveau projet de Dontnod

Bandai Namco et Dontnod débarquent sur la scène pour nous annoncer, un nouveau projet totalement narratif dans la veine de(qui attend encore sa suite du même développeur), prévu pour 2019 au moins sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.Cette aventure vous mettre aux commandes de Sam, trentenaire qui revient dans sa ville native de Basswood (Virginie) pour assister aux funérailles de son meilleur pote, ce qui ajoute un coup au moral après une récente rupture sentimentale. Déjà en pleine déprime que ne peut totalement combler les retrouvailles avec d'anciens amis, Sam va devoir faire face à quelque chose de plus grave : il se réveille le lendemain dans sa chambre d'hôtel avec une chemise couverte de sang, évidemment sans se souvenir du pourquoi du comment.En voici le premier trailer.