Dead or Alive 6 se dévoile : premier trailer

Fin 2017, Koei Tecmo annonçait la fin du suivi deet même si le producteur déclarait déjà sans détour qu'il avait l'avenir en vue, on ne s'attendait pas à ce que la silhouette se dessine aussi rapidement.Mais c'est chose faite avecd'ores et déjà prévu pour début 2019 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, et qui se présenterait presque comme une révolution quand l'équipe annonce vouloir faire des personnages « moins sexualisés » (mais quand même un peu).Pas de nouveaux personnages annoncés pour le moment (peut-être le 11 juin dans la promesse d'une nouvelle présentation) et on se tournera donc vers les modes de jeu avec de l'arcade, du versus, de l'entraînement, un mode histoire et un deuxième mode solo encore tenu secret.