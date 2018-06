Hitman 2 officialisé : trailer et informations

Comme prévu, et ça avait de toute façon été leaké, l'annonce entre Warner Bros et IO Interactive mène bien à, qui est ni plus ni moins que la deuxième saison à venir pour novembre prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.Les infos :- Pas de format épisodique : tout sera livré d'entrée- Six environnements dont Miami- Suivi programmé (gratuit) avec nouvelles missions et cibles- Accès au jeudès maintenant en précommandantDes versions GOLD et Collector sont également au programme, avec la présence d'un Pass qui donnera accès à deux futures extensions.