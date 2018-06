Super Bomberman R : un perso exclu sur Switch

Konami rappelle que c'est la semaine prochaine que sortiront les versions PC, PS4 & One de, avec un personnage exclusif pour chacun en adéquation avec la plate-forme : P-Body sur PC, Ratchet sur PS4 et Chief sur One.Mais tiens, voilà que pour satisfaire tout le monde, l'éditeur annonce que la Switch aura également droit à son perso bien à elle avec… Max (pas de date pour le moment). Il y avait peut-être plus « Nintendo » qu'un personnage apparu dans les épisodes GBA mais c'est gratuit donc ne nous plaignons pas.