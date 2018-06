Oculus : encore un projet VR pour Insomniac

On ne sait pas ce que pondra Insomniac après le chantier. Ce ne sera apparemment pasd'après ce qu'on a compris, on croise les doigts pour un nouveau, mais dans tous les cas, il y aura une nouvelle tentative VR (la quatrième) puisque le studio nous annonceavec le premier trailer que voici.Prévu quelque part en 2019, le titre sera une exclusivité Oculus et il n'y a apparemment aucune chance de le voir débarquer sur un autre « casque ».