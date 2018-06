Après Rage 2, Avalanche Studios nous présente sa nouvelle licence : Generation Zero

Outre, Avalanche Studios teasait il y a peu le développement d'une nouvelle franchise maison, dévoilée aujourd'hui avec, un titre qui sent un peu lemais en FPS, et jouable à quatre en coopération.Parmi les points à retenir pour le moment :- Survie en monde ouvert- Volonté d'un gros travail sur l'IA- Bande-son façon 80s- Moteur Apex- Cycle jour/nuit- Météo dynamique- Travail sur la balistique- Chaque ennemi rencontré est « unique » en terme de programmation : si vous le blessez (genre la perte d'un élément d'armure) avant de fuir, il restera dans cet état jusqu'à venir l'achever, que ce soit quelques minutes après ou des dizaines d'heures plus tard.Sortie prévue pour 2019 sur PC, PS4 & One.