SW Battlefront II : trailer de la MAJ Han Solo

Alors que le film « Solo » effectue le plus mauvais démarrage de l'histoire de la saga au cinéma, et vient à peine de franchir le seuil de la rentabilité, Electronic Arts se permet de rappeler qu'une MAJ dédiée arrivera le 12 juin dansavec en vrac :- Nouveau stage (mines de Kessel)- Faucon Millenium (skin Lando)- Nouveau mode multi (Extraction)- Des skins pour Lando, Han et Chewbacca (à débloquer)En voici le trailer.