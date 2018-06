Strange Brigade : petit trailer en attendant l'E3

Il y a un an jour pour jour,naquit dans l'actualité. Douze mois plus tard, nous revoilà en période E3 avec un petit trailer pour commencer mais également la promesse d'en voir un jeu plus d'ici quelques jours afin de tout savoir de ce jeu d'action (avec quelques énigmes apparemment), jouable seul mais surtout en coopération jusqu'à quatre.Développé par l'équipe derrière la franchise, le titre sortira le 28 août sur PC, PS4 & One.