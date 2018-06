TESO Summerset : trailer de lancement

Déjà disponible sur PC,est désormais accessible pour les consoleux PlayStation et Xbox One comme l'indique le trailer de lancement que voici.Cette nouvelle grosse extension vous emmènera dans l'Archipel du Couchant, territoire natif des Haut-Elfes qu'aucun fan n'a eu l'occasion de visiter depuis le tout premier épisode de cette saga. Et il y aura de quoi faire puisque ce sera la zone la plus vaste faite dans ce TESO avec une trentaine d'heures pour la quête principale, des tas d'annexes, l'ajout des compétences Ordre Psijique, le système de joaillerie et de nouvelles épreuves pour ceux qui veulent lâcher leur aventure solo pour du PVE à 12 joueurs.