Destiny 2 : présentation de l'extension ''Renégats'' et du tout nouveau mode PVP

a eu droit à deux extensions avant l'arrivée d'une troisième plus conséquente. Il en sera de même pourqui accueillera le 4 septembre « Renégats » au prix de 39,99€, en prenant en compte qu'il faut impérativement posséder le jeu de base et les deux premières extensions pour en profiter.- Retour au Récif- Ajout de la destination « Les Côtes Enchevêtrées » (avec un nouveau type de Déchus)- Cette dernière sera au coeur du nouveau scénario- Ajout de la destination « La Cité des Rêves »- Cette dernière fera office de raid avec le plus grand nombre de boss- Nouveau système d'armement (trois armes au choix, sans restriction)- Ajout de l'arc- Perks des armes aléatoires- Nouvelles attaques spéciales- Nouvelles armes et amures- Nouveau codes « Collection » pour savoir comment obtenir n'importe quel objet (excepté les armes exotiques)Le fameux nouveau mode PVP « jamais vu dans un FPS » se nomme donc Gambit. Dans les faits, chaque équipe reste bloqué dans sa propre arène à devoir démonter plusieurs vagues d'ennemis, l'équipe gagnante étant celle qui a réussi à se débarrasser de tous ses opposants. La petite nuance « qui fait tout » vient du fait qu'en tuant des ennemis IA, les joueurs pourront récolter des cristaux (15 max par combattant) qui pourront être utilisés pour embêter l'équipe adverse, du genre lui ajouter des ennemis supplémentaires, ou carrément se téléporter dans leur arène pour leur cogner dessus (et leur faire perdre un temps fou).Notez qu'il existera un pack (69,99$) incluantet les trois nouveaux contenus à venir pour l'hiver 2018, le printemps 2019 et l'été qui suivra.