Team Sonic Racing : visuels et gameplay

A l'approche de l'E3 où l'on devrait en voir davantage,vient s'illustrer avec quelques visuels et une petite vidéo de gameplay. La preview entre les mains de quelques sites a permis de confirmer que le jeu aborderait obligatoirement un principe « d'équipe » en course, à savoir trois membres qui devront coopérer pour gratter le plus de points à l'arrivée, et s'échanger bonus sur le chemin.15 personnages à raison de cinq teams fixes sont au programme, dont par exemple la Team Sonic (Sonic, Tails et Knuckles).Sortie prévue pour la fin d'année sur PC, PS4, One et Switch.