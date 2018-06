Anthem : un mini-teaser avant le grand show

Electronic Arts avait déjà indiqué queferait partie des piliers centraux de son show EA Play (qui débutera le 9 juin), ce qui est la moindre des choses pour un projet qui s'est aussi peu montré alors qu'il sort au premier trimestre 2019.Aujourd'hui, l'éditeur se fait plus précis en évoquant une présentation en cinq temps pour être assuré d'en savoir vraiment plus une fois l'E3 terminé.- Un nouveau trailer qui montrera à quoi s'attendre sur l'histoire principale, les personnages et le bestiaire.- Une longue présentation de gameplay.- Une deuxième présentation basée sur les combats.- Des infos de la part de l'équipe.- Un carnet de développeur.En attendant, contentez vous de ces trois visuels et ce mini-teaser.