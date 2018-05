Annoncé plus tôt cette semaine, la version « EXHD » deaccueille son premier trailer. Il s'agira pour rappel d'une version HD du premier épisode de la série, incluant quelques petits bonus et qui coûtera 1.200 yens (environ 10€) lors de sa sortie mobile le mois prochain au Japon.On ignore encore si Level-5 profitera de l'occasion pour le transposer plus tard sur Switch.