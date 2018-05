The Farm 51 dévoile son World War 3

Un an après l'imparfait mais intéressant, le studio The Farm 51 revient pour nous annoncer, qui n'est aucunement le troisième épisode d'une quelconque série mais un jeu ayant pour thème une hypothétique nouvelle guerre où l'on s'affrontera façon… Battle Royale. Forcément.Encore en attente de son accès anticipé qui débutera en fin d'année sur Steam (aucune version console annoncée pour le moment), le titre se vante déjà de faire la différence avec la concurrence par une approche plus réaliste autant par des lieux réels (Moscou, Berlin et Varsovie) que dans son moteur physique, incluant la balistique.Deux modes de jeu sont prévus dès le lancement de l'Early Access (évidemment moins chère que le produit final), avec du classique Warzone qui impliquera infanteries et véhicules, mais aussi du « Recon » où il faudra coopérer entre petits groupes pour capturer des zones précises.