Une PS4 limitée pour les ''Days of Play''

Comme précédemment évoqué, Sony débutera sa période de « Days of Play » (de belles promos sous 10 jours) dès le 8 juin avec en maîtresse de cérémonie une nouvelle édition limitée au prix de 299,99€, en notant bien qu'il s'agit d'un modèle standard à 500Go avec tout de même deux manettes, pendant qu'aux USA on aura droit à du 1To pour le même prix (mais un seul pad). S'il en reste en stock passé le 18 juin, cette édition se retrouvera à 329,99€ dans les bacs.Hormis cela, on nous promet duà 49,99€, duà 29,99€ et plein de jeux à 19,99€ commeou encore(même le 4). Sony rajoutera à cela des promos sur le PS Plus, sur le PS VR (249,99€) et les manettes (39,99€ l'unité).