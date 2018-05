Games with Gold : le programme de juin

Simple leak il y a encore quelques heures, le programme Games with Gold du mois de juin se voit à présent confirmé par Microsoft avec l'habituel trailer qui nous révèle les quatre jeux que l'on pourra commencer à télécharger plus tard dans la semaine.Xbox One :(du 1er au 30 juin)(du 15 juin au 15 juillet)Xbox 360 :(du 1er au 15 juin)(du 16 au 30 juin)