Black Clover : trailer et date de sortie

Plus discret que d'autres adaptations signées Bandai Namco,vient s'illustrer très rapidement avec sa jaquette japonaise mais également une publicité vidéo, en rajoutant que la précommande au Japon vous donnera accès à Young Yami (que l'on pourra néanmoins débloquer in-game) et un skin pour Asta.Ce jeu de combat en arènes () arrivera le 13 septembre sur l'archipel, uniquement sur PS4, tandis que l'occident ajoutera une version PC à l'équation (« 2018 » sans plus de précisions).- Prévu le 14 septembre chez nous.- Ajout du Story Trailer.