One Piece World Seeker : un deuxième trailer

Alors que le manga s'apprête enfin à ouvrir un nouvel arc, Bandai Namco rappelle l'arrivée prochaine deavec ce deuxième trailer qui indique que l'on pourra miser un peu sur l'infiltration (jusqu'à la vue infrarouge), chose qui n'est pas vraiment en adéquation avec la psychologie du chapeau de paille mais passons.Une nouvelle adaptation toujours prévue pour cette année, sans plus de précisions, sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.