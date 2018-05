Killer 7 : le remaster confirmé sur PC

Gôichi Suda avait déjà sous-entendu la possibilité de remastérisé son très étrange, mais nous ne pensions pas que les choses se concrétiseraient aussi vite, le studio officialisant la chose avec une sortie prévue uniquement sur Steam pour le moment, et ce pour la fin de l'année.Ce jeu d'action à ambiance d'un autre monde était sorti à l'origine sur GameCube et PlayStation 2, et la nouvelle version bénéficiera bien évidemment d'une résolution de meilleure qualité ainsi que la possibilité d'y jouer avec le combo clavier/souris. Aucune information en revanche concernant d'éventuels bonus coté contenu.