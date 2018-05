SaGa Scarlet Grace : vidéo comparo et infos

Petit tour d'horizon pouravec une vidéo faisant le comparo entre les différentes versions à venir, ce titre venu de la Vita étant désormais prévu pour le 2 août prochain au Japon sur PC, PS4, Switch et mobiles.Pas de différences notables entre ces supports puisque le jeu y tournera en 60FPS dans tous les cas, avec de la 4K pour ceux qui le peuvent et du 1080p sur PS4 standard et sur Switch dockée (720 en nomade).Parmi les bonus à en attendre, outre de nouveaux boss et un mode de difficulté supplémentaire, on nous annonce une nouvelle boutique pour échanger ses objets inutiles, une agence pour envoyer vos alliés inutiles faire quelques boulots contre récompenses, un poète qui va se charger de développer le background si vous prenez le temps de l'écouter, un théâtre, un fan d'armes et un collectionneur (ces deux derniers vous demanderont de leur ramener des objets distincts).Une version occidentale est en prévision, mais non datée pour le moment.