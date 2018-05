Far Cry 5 : la première extension dévoilée

C'est le 5 juin que débutera le suivi deavec la sortie du premier DLC scénarisé qui comme les deux autres sortira totalement du Montana pour ici nous envoyer dans le Vietnam, avec donc un nouveau personnage, un nouveau scénario probablement assez court (cela reste un contenu à 11,99€) mais qui pourra être vécu de deux façons : soit en mode survie avec peu de ressources, soit en mode Rambo en faisant sauter tout ce qui bouge. Les nouveaux assets pourront être ensuite réutilisés pour le mode Arcade.Les deux autres extensions arriveront respectivement en juillet et août, avec « Lost on Mars » sur la planète indiquée, et « Dead Living Zombies » dont le thème n'a pas besoin d'être expliqué.