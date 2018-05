Battlefield V : de nouvelles informations et un début de polémique pour Dice

Après la première présentation d'hier, quelques nouvelles informations déboulent pour savoir plus précisément à quoi s'attendre pour, qui sortira donc le 19 octobre prochain sur PC, PS4 & One, avec toujours une bêta multi préalable pour ceux qui passeront par la précommande.Voici ce qui en sort :- Les principaux lieux à visiter seront l'Afrique, la France, le Sahara et les Pays-Bas (Rotterdam).- Campagne solo (semblable à BF1) et du coop dans un mode spécifique.- Le système de fortification permettra de mettre en place des fossés, des sacs de sable et autres obstacles à même de gêner l'équipe adverse.- On pourra transpercer certains obstacles (type mur fin) avec nos balles.- Chaque interaction fera l'objet d'une animation plus ou moins longue, comme le soin ou le fait de relever un allié, et ce afin d'accentuer la tension et le besoin de bien choisir son moment.- Possibilité de relancer des grenades qui tomberaient près de vous.- Il n'y a plus de classes élites, juste les quatre habituels : Assaut, Medic, Scout et Support. Plus vous jouez une classe, plus vous débloquerez de possibilité.- Les Behemots de BF1 ont également été supprimés.- Moins de munitions à chaque respawn mais davantage d'occasions de se ressourcer.- Afin de vanter son moteur, l'herbe en prendra un coup à force d'être piétiné, et les objets à l'intérieur d'une maison pourront être détruits après une grenade bien placée.- Possibilité de plonger dans n'importe quelle direction.- Présence de véhicules de soutien (comme des canons anti-air ou des réserves de munitions) qui pourront être remorqués.On rappelle également que le jeu n'aura ni Season Pass, ni lootboxes, ce qui n'empêche pas le jeu de subir actuellement quelques foudres (il suffit de voir le compteur de likes/dislikes sur Youtube), notamment par ceux qui critiquent une « surreprésentation » soudaine de la femme dans une guerre qui a pourtant eu sa part de combattantes.