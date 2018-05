Yakuza 3 : premier trailer du remaster

Si vous n'étiez pas à hier, sachez que les épisodes 3, 4 et 5 de la franchisesortiront en version remasterisée sur PlayStation 4 afin de pouvoir bénéficier de l'intégralité des aventures de Kazuma sur un seul et même support.Le premier à venir,donc, arrivera cet été au Japon avec son 1080p/60FPS de circonstance et l'ajout bonus de deux nouvelles hôtesses, stars du porno dans notre monde (Yui Hatano et Kana Momonogi).sortira lui en fin d'année tandis queachèvera ce cycle au printemps 2019.