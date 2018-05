Battlefield V : premier trailer, date de sortie et absence de Season Pass

s'est dévoilé officiellement il y a quelques minutes avec bien évidemment le retour à la Deuxième Guerre Mondiale pour son solo (encore non montré) comme pour le multi, dont vous pouvez avoir un premier aperçu ci-dessous.Garanti sans Season Pass ni « Pay to Win » (mais il y aura sûrement des lootboxes vu les possibilités de skins), ce nouvel épisode sortira le 19 octobre, avec partenariat marketing Xbox, et bêta pour tout support à condition de passer par la précommande.- DICE confirme : pas de lootboxes.- Pas de Season Pass, donc toutes les nouvelles cartes seront gratuites.