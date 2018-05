Gungrave VR arrivera bien en Europe

Un nouveau trailer nous permet de jeter un œil aux prochaines petites sorties en Marvelous en occident. Au milieu de deux portages PC (pour cet été etpour cet automne), on remarquera surtout, déjà disponible sur PC et qui comme son nom l'indique offrira un retour inattendu à cette vieille licence apparue sur PS2, cette fois avec le casque VR de Sony, et l'exploit de textes FR en plus d'un doublage JP/US.L'autre titre qu'on pensait éternellement bloqué au Japon est, un jeu de rythme sur Switch au design improbable qui pourra autant se jouer à la manette qu'en mode motion-gaming, en notant tout de même qu'il s'agit d'une expérience avant tout casual puisque l'on devra créer ses propres musiques, chose qui n'est pas sans rappeler un certain titre Wii.Tous deux sortiront pour cette fin d'année, avec version boîte.