Et un trailer de plus pour, RPG qui tient à vous indiquer les dragons tiendront une place d'importance dans le scénario, entre les « Dracomachina » (les méchants qui peuvent réduire une ville en cendres) et vous-même qui bénéficiez de la capacité à exploiter la puissance du « Shining Dragon ».Ce remaster d'un titre qui n'était jamais sorti chez nous arrivera lui en Europe ce 10 juillet sur PC, PS4, One et Switch.