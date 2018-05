Resident Evil 7 : une Cloud Version pour tenter sa chance sur Switch

Sans rencontrer un succès de masse pour le moment, le cloud gaming continue pourtant d'essayer de faire son trou par petites touches, particulièrement au Japon. On pourrait citersur 3DS, plus récemmentsur Switch, et c'est sur cette même machine que Capcom nous annonce aujourd'hui l'arrivée deDisponible le 24 mai, cette « Cloud Version » qui bénéficiera d'une version d'essai de 15 minutes (juste pour vérifier si vous avez la connexion requise) coûtera dans les faits 2000 yens, soit environ 15€, pour un accès de six mois sur le jeu complet et la totalité des DLC sortis entre temps.Bien évidemment, aucune annonce n'a été faite concernant l'occident.