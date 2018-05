Kingdom Hearts III : un tas d'images et du gameplay

Après des années d'attente, cela semble plus que jamais être la bonne pouravec notamment la promesse par Nomura d'une date de sortie ferme et définitive en début de mois prochain, donc probablement durant le Showcase Square Enix de l'E3.En voici une grosse fournée d'images ainsi qu'une longue vidéo de gameplay (ici signée VG247) qui s'attarde sur deux des niveaux, à savoir le Mont Olympe (Hercules) et les zones du monde Toy Story, qui en profite pour ajouter Ralph en guest.