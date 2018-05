Sea of Thieves : date de la première extension

L'émission Inside Xbox a permis d'apprendre que la première extension de, Hungering Deep de son nom, arrivera le 29 mai avec donc un event spécial introduisant un nouvel ennemi et quelques nouvelles mécaniques de gameplay, en plus de défis hebdomadaires où l'on nous promet davantage de variété que la routine actuellement offerte.Tout cela ne sera aucunement visible dans l'unique trailer CG disponible, et l'on rappelle en passant que cet été verra arriver deux autres extensions de poids, avec au programme une nouvelle zone, des ajouts dans le gameplay, des ennemis inédits et un nouveau type de bâteau.