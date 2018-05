Go Vacation : l'inattendu retour sur Switch

Il y a des remasters qui parfois sortent d'un peu nulle part, et c'est donc le cas de(Bandai Namco), sorti à l'époque sur Wii avec sa cinquantaine d'épreuves et qui reviendra donc le 27 juillet prochain sur Switch.Vantant déjà en 2011 les mérites de la gyroscopie (malgré les imperfections de la Wiimote), le titre sera bien évidemment jouable jusqu'à quatre et reste donc à voir s'il faudra de nouveau y jouer exclusivement aux joycons ou s'il sera possible d'opter pour des configurations plus classiques.